Тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 20-25%

Тарифи на теплопостачання й гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку зі зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% із 1 серпня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

Міністр пояснив, що в собівартості тепла й води газ становить у середньому 53%.

«За нашими розрахунками, ціна на тепло й на воду підніметься від 20 до 25%», - додав він.

За прогнозними розрахунками міністерства, у зв`язку з приведенням ціни на газ до економічно обгрунтованого рівня для підприємств ТКЕ, середній тариф на опалення збільшиться на 73 коп. за 1 кв. м опалюваної площі, на гаряче водопостачання – на 3,82 грн. за 1 куб. м води, на газ, використовуваний на комунально-побутові потреби населення, – на 26,6 коп. за 1 куб. м газу.

Відповідаючи на запитання, чи пов`язано підвищення ціни на газ з ухваленням секвестру держбюджету, міністр сказав: «Так, дійсно, ви праві. Держава, бюджет не може сьогодні компенсувати ту різницю, яка існує».

Ю.ХІВРИЧ припускає, що рівень оплати ЖКП населенням знизиться лише в перші два місяці після підвищення, а через три місяці повернеться до попереднього значення, яке було до підвищення тарифів.

«Ми сподіваємося на допомогу держави. Ми сподіваємося на те, що люди порахують свої платежі, свої доходи й підуть до соцзабезу, щоб оформити субсидії, й ці субсидії підуть як оплата за комунальні послуги», - уточнив він.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що неплатникам не відключатимуть тепло й гарячу воду, оскільки технічна можливість для цього не передбачена.

За оцінками міністра, тарифи на теплопостачання й водопостачання до кінця цього року більше підвищуватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення, з 1 серпня 2010 року зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування й розподіл газу).

Відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання й наявністю або відсутністю в абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року зростуть на 50%.