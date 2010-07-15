Залізниця знизила збори за придбання і повернення квитків

Львівська залізниця (ЛЗ) і Південна залізниця (ПЗ) на вимогу Антимонопольного комітету знизили збори за придбання і повернення квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ на засіданні комітету.

За його даними, АМК сьогодні прийняв рішення закрити провадження у справі щодо завищення комісійного збору ЛЗ і ПЗ, оскільки ЛЗ знизила комісійний збір з 9 до 8 грн. при купівлі квитка і з 10 до 9 грн. – при поверненні невикористаного квитка. ПЗ знизила вартість збору за ці послуги з 9 до 8 грн.

Таким чином, рентабельність за ці збори встановлена на рівні 17-20%. Нові тарифи, які, на думку АМК, є обгрунтованими, введені з липня цього року.

Як наголошувалося на засіданні комітету, провадження у справі раніше було відкрите, оскільки АМК з`ясував, що ЛЗ за останні три роки збільшила збір за придбання квитка з 6,5 до 9 грн., а при поверненні – з 6 до 10 грн. ПЗ за цей період підвищила збори за обидві ці послуги з 6,5 до 9 грн.

При цьому залізниці одержали завищену рентабельність в межах 40-50%.

«Ми продовжуємо аналогічну роботу щодо перегляду комісійних зборів по Придніпровській, Донецькій і Одеській залізницях. Намагатимемося, щоб усі залізниці знизили цей збір», - зазначив О.КОСТУСЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року Південно-Західна залізниця на вимогу АМК знизила комісійний збір при купівлі квитків з 12 до 10 грн., а при поверненні – з 15 до 10 грн.