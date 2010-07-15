ТМ «Десант» організувала мілітарі-тур

Днями торгова марка «Десант» провела курс молодого бійця для переможців акції «Весняний призов», що проходила з 15 березня до 31 травня по всій території України. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, серед учасників, яким вдалося «одягти» генеральські погони за кількістю висланих СМС-кодів, розіграно 16 путівок на справжні чоловічі розваги.

На аеродромі під Києвом для щасливчиків організували дводенний тур із військовими випробуваннями. У перший день переможці акції грали у страйкбол – максимально наближену до реальних бойових умов військову гру. Другого дня, після ночівлі у наметах, усі, хто не злякався, отримали змогу стрибнути з парашутом з висоти близько одного кілометра.

«В акції «Весняний призов» головним трофеєм став мілітарі-тур, в якому кожен отримав можливість відчути себе справжнім бійцем. ТМ «Десант» і надалі проводитиме подібні акції серед своїх прихильників», - повідомив бренд-менеджер ТМ «Десант» Сергій ЛАВРУС.

«Це справді класно і весело! Гранати вибухають не дуже сильно, кулі б’ють теж не на повну силу. Усе безпечно, але від того не менш захоплююче», - додав один із учасників мілітарі-туру Денис ДЖУРКО.

Фото заходу можна переглянути тут:

http://obolon.ua/ukr/press/photo/?mpg_gallery_id=36

Відео: http://obolon.ua/ukr/press/video/?mpg_gallery_id=39&video_id=156

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.