Тарифи на тепло і гарячу воду встановлюватиме НКРЕ

Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання з 15 жовтня ц.р. встановлюватиме Національна комісія регулювання енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Якщо розпочнемо роботу зі встановлення цін, то вони насамперед встановлюватимуться підприємствам теплопостачання, зокрема, підприємствам обласної комунальної власності (200 підприємств з теплопостачання і 75 підприємств з водопостачання, яким видаватиметься ліцензія і встановлюватимуться тарифи). Тариф на тепло і на воду, найімовірніше, буде встановлений з 15 жовтня цього року», - сказав він.

Міністр уточнив, що до створення єдиного регулятора, котрий має розпочати роботу з 1 січня 2011 року, функціями зі встановлення тарифів на теплопостачання і гаряче водопостачання займатиметься Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ).

Ю.ХІВРиЧ уточнив, що НКРЕ необхідний час для підготовки фахівців і вирішення організаційних питань.

«Нам потрібен буде підготовчий період. Тому поки що ціни залишаться на рівні місцевого самоврядування», - додав він.

Міністр нагадав, що Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України», що знаходиться на підписі в Президента України, передбачає, що розрахунки і прийняття рішення за тарифами по теплу, воді і водовідведенню буде переведено на державний рівень.

«Ми взяли ці напрямки, адже вони залежать від рішення НКРЕ, і основні важелі, які впливають на ціну, – це газ, електроенергія і заробітна плата. Ми не брали на себе житло. Житло залишиться на рівні місцевого самоврядування», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня ц.р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Закон спрямований на визначення правових основ організації і діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Законом передбачено, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України (далі – НКРКУ) є колегіальним центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.

Основним завданням НКРКУ є здійснення державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках шляхом: збалансували інтересів суб`єктів господарювання, споживачів їхніх товарів і послуг і держави; забезпечення прозорості і відкритості на ринках природних монополій і суміжних ринках; захист прав споживачів товарів і послуг стосовно отримання цих товарів і послуг належної якості і в достатньому обсязі за економічно обгрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них.