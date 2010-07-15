На Прикарпатті 84% підприємств працювали з порушеннями

Протягом І півріччя 2010 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» здійснили 64 перевірки щодо дотримання вимог метрологічних норм і правил. Порушення було виявлено у 54 з 64 перевірених підприємств (83,8%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що фахівці перевірили метрологічну діяльність у сферах водопостачання питної води, забезпечення охорони здоров’я, фасування товарів у торгівельних закладах, торговельно-комерційні операції під час роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Як свідчать результати проведених контрольних заходів, основними причинами, які спричиняють порушення, є незадовільний стан засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на підприємствах, порушення методик виконання вимірювань та вимог нормативних і методичних документів, недостатній контроль стану та застосування ЗВТ, відсутність погоджених переліків ЗВТ.

Зокрема, під час перевірки одного з комунальних підприємств області, яке працює у сфері обліку питної води, встановлено, що вимірювання обсягу спожитої абонентами води проводиться за непридатними лічильниками. Під час перевірок 8 з 9 перевірених АЗС області встановлено порушення метрологічних норм і правил через використання непридатних ЗВТ, експлуатацію не повірених резервуарів, відсутність погоджених переліків ЗВТ, що підлягають повірці у 2010 році.

Загалом з перевірених 2010 року 1596 ЗВТ 6,5% визнано непридатними для використання. Видано 25 приписів на вилучення з експлуатації непридатних ЗВТ та 54 приписи на усунення порушень, заборонено проведення 6 видів вимірювань та реалізацію партії фасованих товарів.

За результатами державного метрологічного нагляду у І півріччі 2010 року складено 32 протоколи про адміністративні правопорушення у галузі метрології, застосовано штрафів на суму 4,2 тис. грн.