У Києві перекриють рух транспорту по вул. Грушевського

У Києві перекриють рух транспорту по вул. М.Грушевського на ділянці від вул. Садової до вул. Шовковичної з 22 години 16 липня до 19 години 19 липня 2010 року.

Як зазначає прес-служба КМДА, про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Повідомляють, що вулицю перекривають у зв’язку з поточним ремонтом, який проводитимуть у цілодобовому режимі.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із поточним ремонтом покриття вулично-шляхової мережі міста.