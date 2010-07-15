Кількість зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася

В Україні кількість зареєстрованих безробітних в червні 2010 року скоротилося на 5%, або 20,7 тис. осіб, і на 1 липня ц.р. склало 398,7 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року, рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 24%, або 128 тис. осіб (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 липня 2010 року склав 1,4% від кількості населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 червня ц.р., і на 0,5% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 липня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилося майже на 5% порівняно з аналогічним показником на 1 червня ц.р. і склало 291,3 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 29,4 грн. – до 691,69 грн.