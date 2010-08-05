У вересні завершать забудову 10-го мікрорайону на Троєщині

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у вересні ц.р. планує завершити забудову 10-го мікрорайону житлового масиву «Троєщина» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний інженер ВАТ «Домобудівний комбінат №4», одного з генпідрядників будівництва мікрорайону, Микола МОЇСЕЄНКО.

За його словами, забудова мікрорайону завершиться введенням в експлуатацію і заселенням двох останніх житлових будинків - №11 і №8.

«У цілому мікрорайон завершується. Починали ми його в 2006 році. Весь мікрорайон на 180 тис. кв.м житла, з підземними паркінгами. Його буде завершено повністю у вересні», - сказав він.

За даними «Київміськбуду», 23-поверховий будинок №8 розташований на перетині вул. Оноре де Бальзака, вул. Марини Цветаєвої і вул. Констянтина Данькевича.

Житлова площа цього будинку на 126 квартир становить 10,928 тис. кв. м (загальна площа – 18,479 тис. кв. м). Площа вбудовано-прибудованих приміщень – 779,6 кв. м. Загальна площа підземного паркінгу на 82 машиномісця становить 2,614 тис. кв. м.

Згідно з матеріалами, житлова площа 20-21-поверхового трисекційного будинку №11 на 327 квартири становить 20,635 тис. кв. м (загальна площа – 30,831 тис. кв. м).

Як повідомляв УНІАН, у цілому мікрорайон включає 11 житлових будинків загальною площею близько 280 тис. кв. м, житловою площею 256 тис. кв. м. Площа вбудовано-прибудованих приміщень становить 5,9 тис. кв. м. Мікрорайон розрахований на 2321 квартиру загальною площею 178,5 тис. кв. м, із яких 884 однокімнатних, 484 двокімнатних, 799 трикімнатних, 144 чотирикімнатних, 10 шестикімнатних.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належить київській територіальній громаді й перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.