У Дніпропетровську безкоштовно роздають питну воду

У Дніпропетровську, в громадських місцях, на зупинках транспорту, вокзалах, ринках працює 38 пунктів безкоштовної роздачі питної води.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Дніпропетровської міської ради, понад 30 підприємців міста відгукнулися на прохання міського голови Івана КУЛІЧЕНКА щодо роздачі води. Власників аптечних мереж мер міста закликав організувати безпосередньо в самих аптеках пункти надання першої невідкладної допомоги тим, хто її потребує. Медики, міліція, рятувальники й комунальники міста працюють у посиленому режимі.

Цілодобово на автодорогах працює поливальна техніка. За словами начальника ДКП «Управління з ремонту і експлуатації автодоріг» Олександра ПЛИГ, вже декілька днів поспіль, з 24.00 до 5.00 задіяні всі поливальні машини, дороги вимиваються дуже ретельно. У денний час кожні дві години більше 10 машин поливають дороги з найактивнішим рухом автотранспорту.

«Їздять спеціально не колонами, а по одній машині, щоб не ускладнювати пересування. Поливають із середнім натиском, щоб вода не потрапляла на відполіровані машини й водії не скаржилися», - зазначив О.ПЛИГ.

Сьогодні градусник, який знаходиться в центрі Дніпропетровська, на перехресті проспекту Карла Маркса і вул. Артема, ближче до вечора показав плюс 47. Проте синоптики не можуть сказати, що встановлено температурний рекорд, оскільки офіційний градусник, розташований в аеропорту, в цей же час показував плюс 38,9.

«До того ж в Україні вирують магнітні бурі, викликані неймовірним спалахом на Сонці», - зазначили в Дніпропетровському гідрометцентрі.