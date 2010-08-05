У Донецьку ліквідували підпільний завод з виготовлення спирту

Податківці ліквідували у Донецьку підпільний завод, де щодоби виготовлялось понад 60 тонн контрафактного спирту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, оперативники податкової міліції встановили факти реалізації через торговельну мережу кількох областей України великих партій алкогольного фальсифікату.

Розслідуючи кримінальну справу, порушену за даними фактами, податківці встановили, що сировина для сурогатної горілки вироблялась на підпільному спиртозаводі у Донецьку.

За словами заступника начальника Головного управління податкової міліції ДПА України Ігоря ЛАТИНІНА, зловмисники переобладнали складські приміщення одного з місцевих підприємств на сучасний напівавтоматизований промисловий комплекс з масового виробництва спирту, за допомогою якого щодоби виготовлялося більше 60 тонн контрафакту.

Завод було обладнано новітнім устаткуванням для перегонки спирту, спеціальними фільтрами, охолоджувачами і вимірювальними пристроями. Також на території заводу знаходились ємності для зберігання сировини і готової продукції та було встановлене спеціальне обладнання для її завантаження в автоцистерни.

У процесі огляду промислових потужностей заводу виявлено майже 78 тисяч літрів спиртової сировини та більше 80 тисяч літрів уже готового спирту загальною вартістю понад 3,6 мільйона гривень.