У Кременчуці на 11 копійок подорожчав хліб

У Кременчуці з сьогоднішнього дня на 11 копійок подорожчав пшенично-житній хліб виробництва Кременчуцького хлібокомбінату.

Про це журналістів повідомила директор Кременчуцького хлібокомбінату Галина ОЛЕЙНИК.

За її словами, через дефіцит борошна 2-го ґатунку, замість хліба «Популярний» (ціна в магазинах 2,65 грн. ) на комбінаті почали випікати новий сорт «Бережанський» - з борошна 1-го сорту. Він коштуватиме 2,76 грн.

“Це тимчасово. Як тільки ми купимо борошно 2-го сорту, повернемося до хліба «Популярний» за старою ціною”, - сказала Г.ОЛЕЙНИК.

Проте надалі, за її словами, не уникнути підвищення ціни на хліб.

“Хліб подорожчає через зростання цін на борошно і газ, причому не на 5-10 копійок, а на значно більшу суму, - прогнозує Г.ОЛЕЙНИК.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчуцький хлібокомбінат» — монополіст з постачання хліба в Кременчуці. Підприємство випікає близько 40 тис. тонн хліба на добу.