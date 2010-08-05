Іменні залізничні квитки розв'яжуть проблему з перекупниками

Повернення до іменних квитків на потяги дозволить розв`язати проблему з перекупниками квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший заступник начальника УМВС України на Південно-Західній залізниці Олексій ЛИСОГОРСЬКИЙ.

Як відзначив він, УМВС розраховує повернутися до практики іменних квитків, відповідний проект постанови Кабінету міністрів вже підготовлено.

За його словами, на сьогодні розмір штрафів і відповідальність за перепродаж залізничних квитків не є ефективним засобом боротьби з перекупниками. Зокрема, як правило, суд встановлює штраф в розмірі близько 100 грн., тоді як квитки перепродують на 300-400 грн. дорожче.

За словами О.ЛИСОГОРСЬКОГО, повернення до іменних квитків допоможе розв`язати цю проблему, а також – ефективніше боротися з крадіжками у потягах.

Як наголошувалося на прес-конференції, за 7 місяців п.р. щодо 6 осіб складено 13 протоколів про адміністративні правопорушення у зв`язку з перепродажем залізничних квитків.

У свою чергу, заступник начальника ПЗЗ Олександр ТОЛКАЧОВ відзначив, що громадянин за раз може купити не більш як 9 проїзних документів у касі. Якщо більше – необхідна групова заявка начальнику вокзалу.