Мінприроди нагадує про правила поведінки в лісах

Мінприроди закликає екологічні організації долучитися до роз’яснювальної роботи щодо відвідування лісів у пожежонебезпечних районах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, про це йдеться у зверненні міністра Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО.

Міністр «у зв’язку з високою пожежною небезпекою, зумовленою тривалою аномальною спекою, та з метою запобігання виникненню пожеж” просить громадські екологічні організації активно долучитися до проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо “відвідування лісів у пожежонебезпечних регіонах; в’їзду машин до лісових масивів та стоянок уздовж лісосмуг; заборони полювань до окремого на це дозволу; випалювання бур’янів, стерні, смітників”.

«Дуже важко зараз знаходитися у містах з розпеченим асфальтом. Усім хочеться виїхати до лісу, до озер, річок. І тут все залежить від поведінки людей та повного розуміння ситуації», - підкреслив міністр.

«Прошу вас ще і ще раз нагадати українцям, що кожна кинута пляшка – це лінза для сонячних променів, а отже займання торфовищ. Кожний кинутий сірник може призвести до непоправної біди. Ми усі бачимо з новин, яка ситуація нині у Росії. Слід думати про це», – зазначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

“Нині на лісових територіях – у таборах, на базах відпочинку, дачних ділянках перебуває велика кількість дітей, людей похилого віку, яким у разі непоправної біди буде надзвичайно важко рятуватись. Тому я ще раз звертаюсь до вас по допомогу і прошу кожного члена громадської організації природоохоронного спрямування щодня до припинення спеки нагадувати населенню правила поведінки у цей період”, - наголосив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.