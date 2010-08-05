На Харківщині підписали меморандум про непідвищення цін на хліб

Харківська обласна державна адміністрація, Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській області, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, виробники борошна, хліба та хлібобулочних виробів і суб`єкти підприємницької діяльності підписали Меморандум про непідвищення цін на хліб.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної державної адміністрації

За повідомленням, меморандум передбачає координацію дій між зазначеними організаціями щодо забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку борошна, хліба і хлібобулочних виробів.

Згідно з меморандумом, Харківська обласна державна адміністрація зобов’язується сприяти формуванню регіональних ресурсів продовольчого зерна та підтримці його річного запасу, закупівлі в Аграрному фонді України та Держкомрезерві України борошна для хлібопекарських підприємств в обсягах, необхідних для збереження стабільної цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Також забезпечуватиме дотримання законодавства щодо господарської самостійності суб’єктів ринку та невтручання органів влади у підприємницьку діяльність.

ХОДА обіцяє сприяти розвитку ринкових відносин у сфері виробництва та реалізації борошна, хліба і хлібобулочних виробів, забезпечувати захист інтересів виробників області.