На Львівщині затримали контрабандні харчові добавки

15:01, 05 серпня 2010
Права споживачів
0 0

Вартістю 1 млн. грн.

У Міжнародному пункті пропуску автомобілів «Краковець-Корчова» працівники Львівської митниці запобігли спробі незаконного переміщення контрабанди вартістю понад 1 мільйон гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівськї митниці, громадянин Польщі, прямуючи в Україну автомобілем «Даф» з напівпричепом, подав до митного контролю товаросупровідні документи на вантаж «вапно гашене доломітне» у кількості 600 мішків вагою 20 625 кг, згідно з якими віз його з однієї з польських фірм на адресу фірми у Львові.

«Однак під час митного контролю, проведеного за участю експертів, було встановлено, що фактично в напівпричепі переміщували: 480 картонних ящиків вагою нетто 12 000 кг ароматизаторів - харчових смакоароматичних добавок (суміші запашних речовин); 16 картонних ящиків пектину вагою нетто 400 кг; 362 картонних ящики (вагою нетто 7 818 кг) допоміжного технологічного засобу - ферментного препарату», - інформує прес-служба.

За цим фактом за ознаками ст. 352 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Товар та автомобіль затримано до рішення суду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter