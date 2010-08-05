На Львівщині затримали контрабандні харчові добавки

У Міжнародному пункті пропуску автомобілів «Краковець-Корчова» працівники Львівської митниці запобігли спробі незаконного переміщення контрабанди вартістю понад 1 мільйон гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівськї митниці, громадянин Польщі, прямуючи в Україну автомобілем «Даф» з напівпричепом, подав до митного контролю товаросупровідні документи на вантаж «вапно гашене доломітне» у кількості 600 мішків вагою 20 625 кг, згідно з якими віз його з однієї з польських фірм на адресу фірми у Львові.

«Однак під час митного контролю, проведеного за участю експертів, було встановлено, що фактично в напівпричепі переміщували: 480 картонних ящиків вагою нетто 12 000 кг ароматизаторів - харчових смакоароматичних добавок (суміші запашних речовин); 16 картонних ящиків пектину вагою нетто 400 кг; 362 картонних ящики (вагою нетто 7 818 кг) допоміжного технологічного засобу - ферментного препарату», - інформує прес-служба.

За цим фактом за ознаками ст. 352 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Товар та автомобіль затримано до рішення суду.