Пасажиропотік у кримського напрямку зменшиться після 10 серпня

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) прогнозує деякий спад пасажирського попиту на поїзди кримського напрямку після 10 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник начальника (ПЗЗ) Олександр ТОЛКАЧоВ.

«Сьогодні ми спостерігаємо стійкий пасажиропотік, і після 10 серпня ми спостерігаємо падіння, де наявність вільних місць без причіплювання додаткових вагонів у нас щодня становить більше 2,5 тис. На ці найближчі дні у нас є у вільному продажі 1000-1200 місць», - повідомив він.

Зокрема, за даними О.ТОЛКАЧОВА, на 11 серпня сьогодні у продажу більше 2200 квитків, на 12 серпня – 4600, на 13 серпня – 2500. Він також зазначив, що й на сьогодні можна купити квитки у кримському напрямку.

«Сьогодні, в ніч з 4 на 5 серпня відправився поїзд на Сімферополь, заповнений на 80%, - було 150 вільних місць. На сьогодні ще вільних понад 490 квитків», - сказав він. О.ТОЛКАЧОВ також підтвердив, що на деякі дати в червні-липні квитки були розкуплені повністю і поїзди були заповнені на 100% у кримському напрямку. «Решта всіх днів - 95-96%. Причина в тому, що деякі поїзди мають підвищений попит – фірмові поїзди», - сказав він.

За даними О.ТОЛКАЧОВА, ПЗЗ щодня з Києва відправляє в кримському напрямку 12-13 тис. пасажирів.