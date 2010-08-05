У Херсонській області реальна зарплата зросла на 6,5%

У Херсонській області реальна заробітна плата (з урахуванням зміни рівня споживчих цін в області) найнятих робітників в першому півріччі 2010 року збільшилася на 6,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, в червні, в порівнянні з травнем, рівень зарплати в області зріс на 11,9%, а в порівнянні з червнем 2009 року – на 16%.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у червні 2010 року, в порівнянні з травнем 2010 року, зросла в середньому на 10,8% і склала 1912 грн.