Реконструкцію Московської площі в Києві завершать до кінця року

В.о. голови Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що реконструкцію Московської площі буде повністю завершено до кінця цього року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це О.ПОПОВ сказав після ознайомлення з ходом реконструкції площі та будівництва на ній нової дворівневої розв’язки.

Наразі роботи з реконструкції об’єкту виконані на 85%: прокладені всі сантехнічні та інженерні мережі, повністю збудовані опори естакади (довжина естакади 390 м, разом з підходами – 600 м), змонтовано 1 тис. 210 тонн металевих конструкцій прогонових будов естакади, завершено оздоблювальні роботи на підземних пішохідних переходах через проспекти Науки, Червонозоряний та 40-річчя Жовтня, побудовано пішохідний міст через Червонозоряний проспект.

Крім того, вже завершені роботи з прокладання високовольтних кабельних мереж. Продовжуються роботи з бетонування залізобетонної плити автопроїзду естакади: вже влаштовано 1000 куб. м. Проводяться роботи з ремонту залізобетонної плити автопроїзду існуючого шляхопроводу через залізничні колії.

«Введення об’єкта в експлуатацію наприкінці 2010 року збільшить пропускну спроможність транспортного вузла у 1,5 раза, тобто до 12 тисяч авто за годину та покращить екологічний стан в районі транспортної розв’язки. Крім того, значно покращиться транспортне сполучення як для мешканців Голосіївського району та прилеглих районів, так і для транзитного транспорту», – відзначив О.ПОПОВ.

В прес-службі мерії зазначають що транспортний вузол на Московській площі сьогодні один із найбільш завантажених у столиці: щодоби там проїжджають близько 120 тисяч автомобілів. Тут перетинаються дві великі магістралі загальноміського значення – проспект 40-річчя Жовтня і бульвар Дружби Народів, Чернігівський та Одеський напрямки. Через Московську площу також проходить мале транспортне кільце столиці.

За словами О.ПОПОВА, будівельники розуміють, що введення об’єкту в експлуатацію є важливим питанням і на сьогодні ведуть будівництво повним ходом. Він зауважив, що певний час мала місце проблема з комплектацією нової естакади металоконструкціями, які поставляються з Росії. «Це була одна з об’єктивних обставин, що давали підстави для певних ризиків. Сьогодні проблема вирішена, поставки розпочалися і йдуть стабільно. Отже цей об‘єкт ми завершимо в нинішньому році, наприкінці листопада”, – сказав О.ПОПОВ.