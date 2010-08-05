У Львові стартувала нова кампанія з безпеки дорожнього руху

В рамках реалізації Проектів на підтримку інтеграції України в транс’європейську транспортну мережу ТЄМ-Т та Проекту Твіннінг з безпеки дорожнього руху, що фінансуються Європейським Союзом, у Львові з 1 серпня стартувала чергова кампанія з безпеки дорожнього руху, а саме з використання ременів безпеки. Кампанія триватиме до кінця серпня цього року.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

«Відповідно до Світового звіту з попередження травмувань на дорозі, використання ременів безпеки є одним із найбільш ефективних заходів у безпеці дорожнього руху, який рятує більше життів, ніж будь-яке інше втручання», - розповів головний консультант проекту Ентоні ПІРС.

Кампанія супроводжуватиметься соціальною рекламою на радіо, розміщенням тематичних біл-бордів та сітілайтів на магістральних вулицях та в центральній частині Львова. Окрім того, за спеціальним дизайном була розроблена велика партія автомобільних освіжувачів, які разом з інформаційними буклетами будуть безкоштовно поширювати серед водіїв інспектори ДАІ на постах державної автоінспекції та волонтери «ЄВРО 2012» на футбольних заходах у Львові.

Довідка. Пілотний проект з безпеки дорожнього руху у Львові реалізується спільно з департаментом «ЄВРО 2012» Львівської міської ради в рамках Проектів на підтримку інтеграції України в транс`європейську транспортну мережу ТЄМ-Т та Проекту Твіннінг з безпеки дорожнього руху, що фінансуються Європейським Союзом. Мета проекту – продемонструвати, яким чином можна покращити безпеку дорожнього руху шляхом запровадження необхідних елементів для досягнення дорожньої безпеки.