Робота за кордоном: про що потрібно пам'ятати

Робота за кордоном обіцяє непоганий заробіток, проте має низку нюансів, які непогано б знати перед відправленням "за моря". Про особливості роботи за кордоном, а також про процедуру її отримання розповідають представники вітчизняного ринку праці.

Запитайте себе, навіщо їдете

Перш ніж їхати на роботу за кордон, людина має визначитися, навіщо вона туди їде, які в неї цілі: вивчити мову, заробити грошей або просто подивитися країну, коментує директор рекрутингової компанії "Форсаж" Олена Грищук.

Вирушаючи за кордон, потрібно чітко спланувати, де є можливість застосувати свої знання, навички, досвід, працю і емоції. Чи буде це ресторанний, готельний бізнес, сфера послуг або ж це буде некваліфікована робота в сільському господарстві і супермаркетах. А можливо – кваліфікована робота в комерційних або державних установах.

Іноземного роботодавця можна знайти самостійно або скористатися послугами українських компаній-посередників, які забезпечують працевлаштування наших громадян за кордоном. Потрібно обов`язково перевірити надійність сторони, яка вас запрошує (іноземна компанія-роботодавець), і української посередницької компанії (всі компанії, які займаються оформленням виїзду українських громадян на роботу за кордон, повинні мати відповідні державні ліцензії).

Також в Україні є студентські організації, які допомагають студентам знайти роботу за кордоном у період канікул. І є рекрутингові компанії досить високого рівня, які можуть дати рекомендації та сприяти пошуку вакансій за кордоном для висококваліфікованих фахівців і управлінців.

Зібрати документи

Для роботи за кордоном необхідно буде приготувати пакет документів:

1. Закордонний паспорт. Під час його одержання переконайтеся в правильності зазначення прізвища, імені, дати і місця народження, відомостей про дітей, терміну дії паспорта українською мовою та у латинській транслітерації. У паспорт повинні бути вклеєні фотографії вписаних у нього дітей віком від 6 до 14 років.

2. Віза. Отримавши візу іноземної держави, перевірте правильність зазначених у ній даних: номер вашого паспорту, ім`я та прізвище, дата народження, категорія візи, статус перебування в іноземній державі, термін дії візи, період, протягом якого дозволено перебування в іноземній державі. Допущені у візі навіть не з вашої вини помилки можуть мати небажані наслідки як під час в`їзду, так і під час перебування в іноземній державі.

3. У деяких країнах, таких як Ізраїль, Фінляндія, Естонія, країни Шенгенської угоди, введена вимога обов`язкового подання поліса медичного страхування під час в`їзду на їхню територію або при отриманні необхідної для цього візи.

4. Для в`їзду на територію деяких держав потрібні сертифікати про зроблені щеплення.

Трудовий договір - перш за все

У першу чергу варто зазначити, що принцип регулювання трудових відносин у нашій країні та інших країнах значною мірою відрізняється. Наприклад, якщо у нас можна вийти на роботу за заявою від співробітника і наказу від компанії, то в інших країнах такого не існує, коментує генеральний директор компанії "Хадсон" в Україні, регіональний директор у Центральній та Східній Європі Олексій Юрченко. "Там трудові відносини вирішують за допомогою трудових договорів. Важливо розуміти, що значення трудових договорів у нашій країні та в інших країнах дуже різна. Якщо в Україні трудовий договір має швидше формальний характер, то в інших країнах всі трудові відносини вирішуються тільки за допомогою і на підставі трудового договору", - підкреслює О.Юрченко.

Наприклад, всі суперечки - як на користь роботодавця, так і співробітника - завжди вирішуються на підставі трудового договору, а не яких-небудь інших документів. Тому, якщо говорити виключно про легальне працевлаштування, потрібно звертати особливу увагу на всі документи, які підписуєте.

Потрібно звернути увагу і на юридичний бік роботи в країнах Європейського Союзу, тому що в них процес працевлаштування не є простим. Офіційний процес працевлаштування в міжнародні компанії може тривати досить довго, і потенційним співробітникам потрібно бути до цього готовими.

Також треба звертати увагу на типи трудових договорів. У кожній країні є цілий набір різних видів контрактів. В Україні є договори на постійну роботу, є строкові, а є договори на виконання послуг. В інших країнах теж існують різні договори, що впливають і на оподаткування. Безстрокові контракти в принципі не використовуються за кордоном, на це потрібно і важливо звертати увагу.

Якщо говорити про випробний термін, то в Україні це найчастіше три місяці, тоді як у європейських країнах цей термін може бути набагато більшим.

При звільненні в Україні необхідно попередити роботодавця за два тижні, в інших країнах такого терміну немає, він регулюється трудовим договором. "У більшості країн цей період коливається від трьох до шести місяців, і порушення подібних умов може призвести до цілої низки штрафів", - зазначає фахівець.

Фінансові моменти

Процес виплати заробітної плати зазвичай незначно відрізняється від звичного нам. Якщо в Україні прийнято виплачувати зарплату два рази на місяць, то в більшості інших країн тільки один раз, і в деяких з них - того місяця, що йде за відпрацьованим. Наприклад, в Польщі потрібно заплатити протягом останніх трьох днів місяця, а в Чехії - до середини наступного місяця.

За словами О.Юрченка, необхідно звертати увагу на питання, пов`язані з оподатковуванням і, зокрема, на прибутковий податок не тільки заробітної плати, але і всіх інших платежів. У більшості європейських країн по-різному ставляться до всіх додаткових виплат працівникові. Наприклад, якщо компанія знімає співробітнику квартиру або оплачує медичну страховку, або влаштовує дитину співробітника до школи, то всі ці додаткові виплати безпосередньо впливають на реальну заробітну плату працівника.

Національні особливості, за словами О.Юрченка, мають швидше емоційний характер. Можливо, можна говорити про деяке упередження в країнах Європи щодо трудових мігрантів з України. Наші співгромадяни часто сприймаються як будівельні працівники або обслуговуючий персонал.

У країнах Європейського Союзу гостро стоїть питання про рівноправність усіх співробітників компаній, аж до того, що люди, які займають однакову посаду в компанії, не можуть отримувати різну зарплату. Або ж у компаніях заборонено одним давати талони на обід, а іншим - не давати. Є, до речі, ціла низка країн, в яких, наприклад, талони на обід є обов`язковою складовою трудового договору на законодавчому рівні. Все, що стосується рівності, відіграє велику роль у європейських країнах і це, звичайно, позитивно впливає на роботу будь-яких іноземних громадян в компаніях, тому що в компаній немає можливості їх дискримінувати.

Не втрачайте зв`язок із Батьківщиною

Нашим співвітчизникам потрібно пам`ятати, що з моменту перетину кордону іноземної держави на людину поширюється дія законів цієї країни, які необхідно знати і дотримуватись, щоб не потрапляти в неприємні ситуації, радить О.Грищук.

Дуже добре, якщо людина, виїжджаючи за кордон, вже має контакти своїх потенційних роботодавців, а ще краще, щоб у нього було запрошення з боку іноземних роботодавців. Рекомендується мати з собою під час поїздки копію паспорта, візи та запрошення.

Після прибуття до призначеного місця для роботи рекомендується зареєструватися в найближчому до місця вашого проживання українському дипломатичному представництві або консульській установі. Також краще постійно бути на зв`язку з родичами в Україні.

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