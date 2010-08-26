На Київщині після дня народження до лікарні потрапило 14 осіб

Вчора до Тетіївської центральної міської лікарні (Київська область) з діагнозом “гострий гастроентероколіт” госпіталізовано 14 осіб, у тому числі 10 дітей (1997-2005 р.н.) із села Високе Тетіївського району після святкування дня народження у приватному господарстві.

Як повідомляє прес-служба МНС, перебіг захворювання – середнього та легкого степенів важкості. Всього на святі було 36 осіб.