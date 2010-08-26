На Харківщині розроблять 5 спеціальних туристичних маршрутів

Планом підготовки Харківської області до фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу передбачено створення 5 спеціальних туристичних маршрутів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Харківської облдержадміністрації сказав заступник голови ОДА Євген САВІН.

За його словами, це будуть маршрути «Чугуїв – місто Рєпіна», «На батьківщину Сковороди», «Від шедеврів природи до шедеврів живопису», «Місцями бойової слави Харківщини» і «Старовинні садиби Харківщини».

Крім цього, у Харкові та області заплановано створення і забезпечення діяльності 11 інформаційних центрів та екскурсійних пунктів, перший з яких, незважаючи на відсутність фінансування, буде відкритий у 4-му кварталі поточного року.

Є.САВІН зазначив, що сьогодні ведеться робота з визначення туроператорів для обслуговування гостей чемпіонату за основними туристичними маршрутами, а також розроблено положення про акредитаційну комісію з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу в Харківській області.

За словами Є.САВІНА, управління культури і туризму ОДА підготувало основними європейськими мовами матеріали для інформаційної та рекламної продукції про Харківщину, однак їхнє виготовлення «стримується відсутністю фінансування»

За словами заступника губернатора, в Інтернеті туристичний потенціал Харківської області презентований на спеціально створеному віртуальному туристично-інформаційному центрі.

«24 червня відбулася презентація віртуального інформаційного центру «Туристична Харківщина». Іде наповнення інформацією сайту про туристичний потенціал області. На сайті розміщені основні туристичні маршрути області, постійно наповнюється база даних об’єктів туристичної інфраструктури», - підкреслив Є.САВІН.

Він повідомив, що для залучення приватних інвестицій і бізнесу у розвиток туристичної інфраструктури області 24 вересня у Харкові відбудеться виставка «Харківське туристичне бієнале».

Заступник губернатора наголосив, що програмою підготовки області до Євро-2012 також заплановано відновлення функціонування мережі салонів-магазинів з продажу українських сувенірів, виробів народних художніх промислів і традиційного народного мистецтва.

«Фінансування відсутнє, але ми готові до вирішення цієї проблеми шляхом залучення народних майстрів до випуску сувенірної продукції», - підкреслив він.