У Донецьку ліквідували підпільне виробництво ПММ

У Донецьку працівники Державної податкової служби виявили й ліквідували підпільне виробництво паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що нелегальний цех із виробництва ПММ розташовувався у Ворошиловському районі Донецька. Всього на підпільному заводі працювали 15 осіб, а промислове обладнання здатне було забезпечувати випуск понад 100 тонн дизельного пального й мастильних матеріалів на добу.

У ході обшуку було вилучено 6,5 тонн дизпального, 663 тонни автомобільного мастила, 20 металевих цистерн ємністю по 60 тонн кожна, а також 3 насоси для перекачування ПММ і 2 автомобілі з цистернами.

Було встановлено, що все обладнання і спецтранспорт належать приватному підприємцю з Донецька, який не має відповідної ліцензії. Продукція підпільного цеху збувалася на території Донецької області через мережу АЗС, зокрема в курортних зонах.

Зразки вилучених ПММ відправлено на експертизу. Слідство триває.