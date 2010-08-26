Про сезон полювання на пернатих говоритимуть з 5 по 15 вересня

Рішення про відкриття сезону полювання на пернату дичину прийматиметься з 5 по 15 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України, начальник міліції громадської безпеки Віктор РАТУШНЯК.

«Я думаю, з 5-го по 15-те число рішення буде принято. Все залежатиме від того, коли спаде спека», - сказав він, зауваживши, що до 5 вересня полювання навряд чи буде відкрите.

За словами В.РАТУШНЯКА, до відповідного розпорядження заборона на полювання стосується усіх без винятку мисливських угідь.

Разом з тим, заступник міністра звернув увагу на те, що через небезпеку виникнення пожеж у лісових масивах міліція продовжує нести службу в посиленому режимі. Зокрема щодоби по Україні до цього залучаються до 15 тисяч працівників міліції, у тому числі 1800 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС, а також 50 одиниць техніки.