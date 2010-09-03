Єврокомісія додала дві авіакомпанії з Гани до “чорного списку”

Європейська комісія додала дві авіакомпанії з Гани до “чорного списку” авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 2 вересня.

Згідно з рішенням, авіакомпанія Meridian Airways включена до “чорного списку” в результаті серії інспекцій, які продемонстрували дуже погані результати щодо забезпечення безпеки.

Інша авіакомпанія, Airlift International, також була включена до переліку, однак їй дозволено здійснювати польоти до ЄС одним літаком, який пройшов інспектування.

Таким чином, на сьогодні “чорний перелік” авіакомпаній, яким заборонено здійснювати польоти до ЄС, складається з п’яти окремих компаній: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Blue Wing Airlines (Супінам), Siem reap Airways International (Камбоджа), Meridian Airways (Гана) та Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Крім того, польоти заборонені всім 278-ми компаніям з 17-ти наступних країн: Анголи, Беніну, Демократичної республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габону (крім трьох авіакомпаній, які можуть літати на спеціальних умовах), Індонезії (крім шести авіакомпаній), Казахстану (за винятком однієї компанії), Киргизії, Ліберії, Філіппін, Республіки Конго, Сьєра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазіленду та Замбії.

Ще 10-ти компаніям дозволено здійснювати польоти до ЄС на спеціальних умовах: Air Koryo (КНДР), TAAG Angola Airlines (Ангола), Air Astana (Казахстан), Iran Air (Іран), Gabon Airlines, Afrijet та SN2AG (всі три - Габон), Air Service Comores (Коморські острови), Airlift International (Гана), а також Ukrainian Mediterranean Airlines (Україна).