Уряд хоче посилити контроль за якістю надання туристичних послуг

Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проект закону «Про внесення змін до закону України «Про туризм», який передбачає посилення контролю за якістю надання туристичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Передбачається обов’язковість цілої низки пунктів, які мають бути в договорі будь-якого туроператора при укладанні угоди щодо надання таких послуг», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Зокрема, за його словами, передбачається необхідність включення в текст договору про надання туристичних послуг точної інформації про спосіб транспортування, характеристику транспортних засобів, місць проживання, про обов’язкові умови, які відповідають тим тарифам, за якими людина оплачує тур.

«Ми нічого надзвичайного не створюємо. Мова йде про те, щоб в договорі були визначені всі суттєві моменти суб’єкта підприємницької діяльності – туроператора і споживача послуг, які він купує у туроператора», - зазначив міністр.