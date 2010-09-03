В Україні затримали рекордну партію контрабандних діамантів

Служба безпеки України затримала рекордну партію контрабандних діамантів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, діаманти було затримано в аеропорту «Сімферополь» під час спільної операції Головного управління СБУ в Криму та Державної прикордонної служби.

Коштовне каміння у маленькому пакунку поза митним контролем привезла громадянка України, яка прибула рейсом «Стамбул-Сімферополь». Усього було виявлено близько 3,5 тисяч оброблених діамантів.

Вартість дорогоцінного каміння встановить гемологічна експертиза. Після її завершення буде порушено кримінальну справу.

Встановлено, що власниця діамантів пов’язана з мережею ювелірних магазинів Криму. Контрабандний вантаж вилучено, поінформували в СБУ.