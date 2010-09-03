На Вінниччині 7% перевірених продуктів містили ГМО

У Вінницькій області в 7% перевірених зразків харчових продуктів виявили генетично модифіковані організми (ГМО).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Вінницястандартметрологія».

Згідно з повідомленням, вже майже два роки на базі випробувального центру ДП «Вінницястандартметрологія» працює лабораторія генетично-молекулярних досліджень ГМО. За час роботи лабораторії перевірили 1700 зразків продуктів харчування і сировини на вміст генетично модифікованих організмів.

Результати випробувань показали, що ГМО містили 116 зразків, що складає 7% перевірених зразків харчових продуктів, це в основному ковбасні вироби, напівфабрикати, продукти переробки сої та кукурудзи, з них 1% складають харчові продукти, вміст ГМО в яких більше 0,9%.

«Вінницястандартметрологія» рекомендує виробникам харчової продукції особливу увагу приділяти рослинній сировині, яку вони використовують у виробництві.