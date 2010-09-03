Кількість безробітних у світі досягла найвищого показника в історії

Після світової фінансової кризи кількість безробітних у світі на сьогодні час досягла найвищого показника в історії в 210 мільйонів чоловік.

Про це сказано в спільній доповіді Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Міжнародної організації праці (МОП), передає РІА «Новости».

Через два роки після початку світової економічної кризи в багатьох країнах безробіття залишається на рекордно високому рівні. Зокрема, за оцінками МОП, у всьому світі з 2007 року число безробітних зросло більш ніж на 30 мільйонів. При цьому ознаки швидкого зниження безробіття практично відсутні.

За оцінками МОП, у найближче десятиліття потрібно буде приблизно 440 мільйонів нових робочих місць для нових учасників ринку праці, і ще більша кількість робочих місць для ліквідації безробіття, викликаного кризою.

МВФ додає, що відновлення сукупного попиту є одним з найкращих засобів для зниження рівня безробіття. При цьому, на думку фонду, як загальну стратегію більшості розвинених країн не слід посилювати податково-бюджетну політику до 2011 року, оскільки це може підірвати пожвавлення економіки.