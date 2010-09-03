Мінпраці має внести зміни до порядку надання житлових субсидій

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству праці та соціальної політики внести зміни до порядку надання житлових субсидій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М.АЗАРОВ дав міністру праці та соціальної політики Василю НАДРАЗІ на засіданні уряду.

«Доручаю міністру праці та соціальної політики на найближче засідання уряду подати зміни до порядку субсидій з тим, щоб ліквідувати слабкі місця реалізації програми з посилення соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, нова система надання житлових субсидій повинна запрацювати з початком опалювального сезону «чітко, як годинник».