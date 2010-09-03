«Київстар» створює список безпечних сайтів для дітей

Оператор мобільного зв`язку «Київстар» та Інститут психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України оголошують про створення «білого списку» рекомендованих дитячих сайтів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Цей перелік стане підказкою для батьків, із якими сайтами треба знайомити свою дитину, щоб відкрити для неї цікавий, корисний і, головне, безпечний інтернет. Приєднатися до формування списку за певними критеріями можуть усі небайдужі батьки.

«Білий список» інтернет-сайтів, які є безпечними й корисними для дітей, дозволить окреслити для дітей територію розвиваючого інтернету. Підхід «Київстар» і Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України розділяє Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі. На думку експертів Комісії, створення «білого списку» є дієвішим, ніж постійне поповнення «чорного списку» небезпечних сайтів, які з`являються щохвилини.

Як зазначив директор Інституту психологи ім. Г.С. Костюка НАПН України, академік Сергій МАКСИМЕНКО, метою співпраці з «Київстар» є суттєве зниження ризиків, пов`язаних із небезпекою нового інформаційного середовища.

«Разом ми створюємо першу в Україні допомогу з онлайн безпеки для батьків і здійснюємо експертизу сайтів для дітей», - сказав він.

При формуванні «білого списку» Інтернет-ресурсів, буде проведена їх експертиза в Інституті психології ім. Г.С. Костюка для отримання рекомендації щодо їх включення до «білого списку». При цьому основними критеріями для включення до списку є безпека сайту, корисність сайту і можливість адміністративного контролю.

Зокрема, на сайті повинні бути відсутніми будь-які матеріали, здатні завдати шкоди дитині, її психічному й фізичному здоров`ю, процесу розвитку та соціалізації, сайт повинен бути корисний для інтелектуального, психічного та етичного розвитку дитини, тобто відповідність змісту сайту, його інформаційній та естетичній концепції, психологічним особливостям сприйняття дітей, їхнім потребам в освіті, розвитку й спілкуванні. Сайти «білого списку» також повинні мати адміністративний контроль - обов`язкове модерування, можливість зворотного зв`язку з адміністрацією сайту.

За даними керівника департаменту з корпоративних зв`язків «Київстар» Жанни РЕВНОВОЇ, разом із експертами-психологами «Київстар» уже відібрав 36 інтернет-ресурсів для дітей, що відповідають перерахованим критеріям, і пропонує приєднуватися учасників ринку, батьків та ін.

За її даними, перелік безпечних дитячих сайтів планується завершити й оприлюднити в жовтні 2010 року.

Довідка УНІАН. «Білий список» - перелік безпечних сайтів, перевірених на відсутність негативного й небезпечного контенту і можливих загроз. «Чорний список» - перелік заборонених інтернет-ресурсів, що містять негативну інформацію та небезпечний контент.

Соціальна програма «Київстар за безпеку дітей в інтернеті» спрямована на те, щоб захистити дітей від загроз інтернету й зробити Мережу безпечною територією освіти та розвитку. Ініціатива реалізується «Київстар» із 2009 р. За допомогою Інституту соціології НАН України компанія провела перше в Україні дослідження «Знання й ставлення українців до питання безпеки дітей в інтернеті». Компанія співпрацює з профільним департаментом МВС України. З цією метою розроблена й діє спеціальна процедура взаємодії з виявлення й запобігання розповсюдженню нелегального контенту (порнографії).