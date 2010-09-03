На Запоріжжі забракували 5% перевіреної продукції

Впродовж серпня 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія» перевірили продукцію на загальну суму 8 млн. 117 тис. грн. на 34 підприємствах області. Через невідповідність вимогам нормативних документів (НД) заборонили реалізовувати 48 видів продукції на загальну суму понад 438 тис. грн. (5 %).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Зокрема, фахівці забракували борошно, хліб, пряники, торти, кабачкову ікру, молокопродукти, оливи і мастила, алюмінієвий посуд, а також будівельні матеріали (щебінь, силікатну цеглу, цемент, тротуарну плитку, віконні блоки тощо) та іншу продукцію.

Під час перевірки партії пшеничного борошна І ґатунку одного з виробників області інспектори виявили, що продукція була запакована у використані поліпропіленові мішки та мала неповне маркування. Лабораторні випробування борошна показали, що воно не відповідало вимогам НД за «зольністю», що становила 1,33% (при нормі не більше 0,75%). Підприємець реалізував майже 16,5 тонн неякісного борошна на суму близько 30 тис. грн. За результатами державного нагляду неякісна продукція була заборонена до реалізації, а до порушника застосований штраф на суму 6,999 грн.

За результатами перевірок впродовж серпня 2010 року фахівці ДП «Запоріжжястандартметрологія» виявили порушення вимог НД на 32 перевірених підприємствах під час виробництва та гуртової реалізації. Загальна сума штрафів склала понад 115 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнули 30 посадових осіб.