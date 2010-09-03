У Криму відклали відкриття сезону полювання

Оперативний штаб Криму з мінімалізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних із пожежною безпекою, переніс відкриття мисливського сезону в регіоні на більш пізній термін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського управління МНС.

«Рішення пов`язане з продовженням періоду надзвичайної пожежної небезпеки в лісах Криму. Вони залишаються закритими для відвідин. Про дату відкриття мисливського сезону буде повідомлено пізніше», - говориться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 2 прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд планує відмінити заборону на полювання у зв`язку з відсутністю пожежонебезпеки. «Сьогодні необхідність заборони на полювання відпала, тому уряд сьогодні її відмінить. Мисливці можуть вийти в поле за трофеями», - сказав М.АЗАРОВ.