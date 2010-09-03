Нестабільність цін є наслідком відсутності цивілізованого ринку

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що нестабільність цін в Україні є наслідком відсутності в країні цивілізованих ринкових умов.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.АЗАРОВ висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми за останні роки вже переконалися, що виникають такі сплески і на масло, і на цукор, і ось зараз на гречку... У чому причина? У тому, що відсутній нормальний, цивілізований ринок у країні, який би мав хороші компенсатори. Ми такий ринок збудуємо обов`язково", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що уряд обговорює заходи «трансформації і реформування продовольчого ринку».

«Головна ідея полягає у створенні таких можливостей, які б виключили ажіотажні сплески цін на ту чи іншу продукцію», - пояснив він.

Зокрема, на думку М.АЗАРОВА, подорожчання гречки було пов`язане зі скороченням цього року посівних площ під цю культуру. "Значить, ми створимо стимули, щоб наступного року посіви збільшилися на стільки, на скільки потрібно", - додав він, зазначивши, що нинішній сплеск цін на гречку був штучним.

М.АЗАРОВ також відзначив циклічність ситуації, пов`язаної з підвищенням цін на молоко і молочні продукти. "То ми стурбовані тим, що ціна на молоко падає, і вирізуємо корів, потім стурбовані тим, що ціна на молоко зростає... А причина одна і та сама - відсутність стимулів. До речі, ця операція з вивозу зерна - це комплексний захід, націлений на те, щоб розвивати тваринництво в нашій країні. Насичення ринку - це найдієвіший механізм для стабілізації цін", - упевнений прем`єр.