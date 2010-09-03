Роздрібні ціни на бензин в Україні майже не змінилися

З 27 серпня по 3 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 27 серпня по 3 вересня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збереглися на рівні 6,95 грн./літр; бензин А-92 – 7,31 грн./літр; бензин А-95 – знизилися на 0,1% - з 7,63 грн./літр - до 7,62 грн./літр; дизельне паливо – збереглися на рівні 6,88 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.