Залізничний рух по Дарницькому мосту запустять з 1 жовтня

Міністерство транспорту і зв`язку України планує з 1 жовтня 2010 року відкрити регулярний рух потягів автомобільно-залізничним (Дарницьким) мостовим переходом через Дніпро в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, 25 жовтня буде відкрита оновлена зупинна платформа "Лівий берег", а 1 грудня – автомобільний з`їзд з Лівого берега Дніпра на Правий.

За словами міністра, всі земельні питання вирішені, залишилося знести сім гаражів.

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького залізничного вокзалу і нового залізнично-автомобільного мосту через Дніпро в Києві розпочалося 15 липня 2004 року. Будівництво моста планувалося завершити в 2006 році. Потім ці терміни кілька разів змінювалися.

Згідно з проектом, мостовий перехід загальною довжиною 2155 м має дві залізничні колії і шість смуг для руху автотранспорту. Будівельна довжина залізничних колій – 35 км, автомобільних підходів – 4,5 км. Кошторисна вартість будівництва моста – 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини. Гензамовником будівництва Дарницького моста і нового Дарницького вокзалу виступає Південно-Західна залізниця. Будівництво мосту веде компанія «Планета-Міст».