Уряд регулюватиме ціни на соціально значущі товари

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що уряд не планує відмовлятися від практики регулювання цін на соціально значущі товари.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи інформацію про плани уряду скоротити перелік соціально значущих товарів, ціни на які регулюються державою.

"Сьогодні піти на те, щоб повністю відпустити контроль за цінами - ні в якому разі. Така постанова - поки ще тільки провокація. Якогось остаточного варіанту нема. Тут ми будемо підходити надзвичайно обережно", - сказав С.ТІГІПКО.

Водночас віце-прем`єр визнав, що з такою пропозицією звернулись власники мережевих супермаркетів, але вона ще лише обговорюється.

"Дійсно, була така ініціатива, щоб вийти на більш ринкові методи боротьби зі зростанням цін на соціально значущі товари. Можливо, ми підемо на певні зміни, враховуючи позицію бізнесу. Бізнес говорить, що зараз ціни регулюються адміністраціями, а є бізнес-підприємства, йдеться про мережі супермаркетів, яким дуже важко регулювати ціни на той же хліб в окремих областях. На якісь такі моменти ми можемо піти", - пояснив С.ТІГІПКО.