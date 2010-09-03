Попов запевняє, що комунальні ринки столиці не будуть приватизовані

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ запевняє, що комунальні ринки столиці – Бесарабський, Житній та Володимирський - не будуть підлягати приватизації, незважаючи на результати перевірки їхньої діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції на прохання повідомити про висновки спеціально створеної комісії при КМДА, яка перевіряла вказані ринки.

За словами О.ПОПОВА, висновки цих комісій підготовлені, і завтра він має намір з ними ознайомитися. «Можу однозначно сказати, що приватизація цих ринків нами не передбачена», - зазначив О.ПОПОВ.

На його переконання, вказані ринки - «це курочка, яка несе золоті яйця». «Там потрібно навести порядок, і ті тіньові потоки, причому вагомі, і це підтвердила комісія, яка працювала, їх треба легалізувати і спрямувати у бюджет», - підкреслив О.ПОПОВ.