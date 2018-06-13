«Продовольчої кризи у світі не буде, але ринкам загрожує нестабільність» - ФАО

Ринки продовольства стануть більш волатильними найближчими роками, тому міжнародному співтовариству необхідно знайти відповідні способи їх регулювання, вважає офіційний представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Про проблеми на світовому продовольчому ринку та можливі способи їх вирішення розповідає помічник генерального директора ФАО з економічному та соціального розвитку Хафез Ганєм.

- Як видумаєте, чи варто очікувати повторення світової продовольчої кризи 2007-2008 рр.?

- Ринкові передумови до цього сильно відрізняються від 2007-2008 рр. Незважаючи на недовироблення пшениці в Російській Федерації, врожай зерна цього року був третім найбільшим у світі, і його запаси залишаються на високому рівні. За таких умов ми не думаємо, що наближаємося до нової продовольчої кризи, проте ми продовжуватимемо пильно спостерігати за ситуацією.

Щодо попиту і пропозиції загалом, причин для неспокою немає. Картина, звісно, може змінитися у випадку чергового подібного припинення постачань, наприклад, через несприятливі погодні умови, або якщо урядові рішення призведуть до паніки на ринку, і люди почнуть швидко скуповувати.

- Тобто те, що ми спостерігаємо зараз - це ринкова нестабільність, а не криза?

- Як я вже сказав, основних складових кризи поки немає. Проте найближчими роками ми, можливо, зіткнемося з більшими коливаннями на ринку, ніж зараз, оскільки вони стають більш волатильними в середньостроковій перспективі. На це є три причини: 1) зростаюча значущість Чорноморського регіону як виробника зерна, де врожаї коливаються від сезону до сезону; 2) очікуване збільшення природних катаклізмів, пов`язаних із зміною клімату; і, нарешті 3) посилення ролі некомерційних гравців на продовольчих ринках.

- Яких заходів повинно вжити міжнародне співтовариство?

- Зважаючи на значущість продовольчих ринків в боротьбі проти голоду і в забезпеченні економічної стабільності, ФАО вважає, що міжнародне співтовариство, можливо, під керівництвом G20, повинно почати шукати шляхи для боротьби з високою волатильністю. Це завдання передбачає обговорення питань поліпшення ринкового регулювання, забезпечення кращої ринкової транспарентності та підтримка достатнього рівня запасів на випадок непередбачених обставин. Також необхідно знайти шляхи до забезпечення ефективної міжнародної торгівлі продовольчими товарами.

- Як спекуляція впливає на ринкову нестабільність?

- Ситуація, яка склалася в даний час, не була спровокована спекулянтами, а викликана засухою в Росії. Спекуляції можуть підсилити ринкові потрясіння, але не можуть їх спровокувати. Некомерційні учасники ринку привносять необхідну ліквідність на ринки продовольчих товарів, що дуже вітається.

Проте, оскільки будь-яка ідея, що обмежує їх роль, буде недоцільна, ми повинні шукати шляхи зміцнення законодавства в частині ф`ючерсних ринків, щоб обмежити несприятливу дію від спекуляції і водночас підвищити прозорість таких ринків.

- Як ФАО ставиться до заборони на експорт пшениці з Росії, яка триватиме до 2011 року?

- Краще не використовувати заборону на експорт як загальне правило, оскільки вона призводить до ринкової нестабільності. Заборона сприяє підвищенню цін на продовольство для бідних країн-імпортерів. Також негативно впливає на виробників в країні, в якій вводяться заборона на експорт, оскільки вони не можуть скористатися перевагами вищих світових цін.

- Якщо не йдеться про кризу, чому ФАО вирішила скликати екстрену нараду Міжурядової групи по зерну?

- Почнемо з того, що це не екстрена нарада. Його мета - представити країнам-членам оновлений баланс попиту і пропозиції. Країн-членів попросять описати ситуацію на внутрішньому ринку, особливо щодо політики, яку вони проводять у випадку виникнення надзвичайних ситуацій після кризи 2007-2008 рр.

У даній ситуації існує багато невизначеностей щодо балансу попиту і пропозиції, а також заходів, які використовують у різних країнах з метою обмежити коливання цін. На нараді зберуться разом стратеги і експерти, щоб поділитися інформацією і обговорити лицем до лиця поточну ситуацію. Чим більше інформації у нас буде, тим прозорішим стане ринок, що призведе до зниження волатильності. Також обговорюватиметься питання, що повинні зробити країни в середньостроковій перспективі, аби підвищити готовність до майбутніх сплесків нестабільності.

Міжурядова група по зерну і Міжурядова група по рису, які зберуться 24 вересня в Римі, є форумом міжурядових консультацій і обміну інформацією щодо тенденцій у виробництві, споживанні, торгівлі, щодо запасів і цін на пшеницю та кормове зерно. Захід включає також регулярну оцінку глобальної ситуації на ринку зерна і огляд на короткострокову перспективу.

- Що роблять країни для посилення глобальної продовольчої безпеки?

- Крім спеціальних заходів, про які я говорив раніше, ключовим чинником для забезпечення довгострокової продовольчої безпеки є інвестування в сільськогосподарський сектор країн, що розвиваються, аби вони змогли виготовити додаткову кількість продовольства, необхідного, щоб прогодувати населення земної кулі, яке подолає відмітку в 9 мільярдів до 2050 року.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО)