На Запоріжжі без газопостачання залишились чотири населених пункти

У Запорізькій області внаслідок пошкодження газопроводу без газопостачання залишились чотири населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 14.20 9 вересня під час виконання земляних робіт екскаватором був пошкоджений газопровід середнього тиску (діаметр 100 мм). О 15.20 працівниками газової служби витік газу припинено.

Загрози виникнення вибуху або загорання немає.

Внаслідок пошкодження газопроводу у чотирьох населених пунктах Михайлівського району без газопостачання залишилось 376 приватних житлових будинків.

До відновлювальних робіт залучено аварійну службу газу.