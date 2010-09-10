На Запоріжжі без газопостачання залишились чотири населених пункти
10:18, 10 вересня 2010Права споживачів
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Через пошкодження газопроводу
У Запорізькій області внаслідок пошкодження газопроводу без газопостачання залишились чотири населених пункти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 14.20 9 вересня під час виконання земляних робіт екскаватором був пошкоджений газопровід середнього тиску (діаметр 100 мм). О 15.20 працівниками газової служби витік газу припинено.
Загрози виникнення вибуху або загорання немає.
Внаслідок пошкодження газопроводу у чотирьох населених пунктах Михайлівського району без газопостачання залишилось 376 приватних житлових будинків.
До відновлювальних робіт залучено аварійну службу газу.
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