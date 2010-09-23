Мінтранс хоче посилити відповідальність перевізників

Відповідальність перевізника при виконанні міжнародних перевезень пасажирів залізничним, автомобільним, морським і авіаційним транспортом буде посилено.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, це передбачено проектом закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності перевізників, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення (реєстр. №7010), який було прийнято за основу в парламенті 21 вересня 2010 р..

Йдеться про введення обов`язку комерційних перевізників перед початком міжнародного перевезення перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в`їзду до України або для в`їзду в іноземну державу з України. Це положення розповсюджуватиметься на повітряні, залізничні, автомобільні та морські перевезення.

За невиконання або неналежне виконання цього обов`язку, що призведе до перевезення або спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхідних документів, перевізник нестиме відповідальність відповідно до норм законодавства. При цьому пропонується встановити фінансові санкції до перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, котрі не мають належних документів для в`їзду до України або для в`їзду до іноземної держави з України. Розмір фінансових санкцій запропоновано визначити з урахуванням практики європейських держав.

До обов`язку комерційних перевізників буде внесено лише перевірку наявності документів, а не їх достовірності.

Проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» розроблено з метою імплементації статті 7 Конвенції Ради Європи про заходи з протидії торгівлі людьми, що була підписана від імені України 17 листопада 2005 р.