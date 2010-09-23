У Херсоні 200 будинків залишилися без водопостачання

У Херсоні через аварію на вулиці Марії Фортус без водопостачання залишилися 200 будинків у приватному секторі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, порив на магістральному водоводі стався вчора о 23.00.

Аварію усувають співробітники КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства Херсона".

Відновлення подачі води планується вже сьогодні.