Полтавська ОДА планує підписати меморандум з цукрозаводами
10:55, 23 вересня 2010Права споживачів
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Для продажу цукру за мінімальними цінами
Полтавська обласна державна адміністрація планує підписати меморандум з цукрозаводами для продажу цукру супермаркетам за мінімальними цінами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Полтавської ОДА Володимир ОНИЩЕНКО 21 вересня в Кременчуці.
На його думку, на кожному цукрозаводі в Полтавській області повинно бути закладено 100-200 тонн резервного цукру.
«Цей резерв можуть купувати наші супермаркети і продавати з мінімальною надбавкою, і тоді жителі області купуватимуть цукор дешевше і відчують, що Полтавська область займає друге місце за кількістю посіву цукрового буряка", - сказав В.ОНИЩЕНКО.
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