Полтавська ОДА планує підписати меморандум з цукрозаводами

Полтавська обласна державна адміністрація планує підписати меморандум з цукрозаводами для продажу цукру супермаркетам за мінімальними цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Полтавської ОДА Володимир ОНИЩЕНКО 21 вересня в Кременчуці.

На його думку, на кожному цукрозаводі в Полтавській області повинно бути закладено 100-200 тонн резервного цукру.

«Цей резерв можуть купувати наші супермаркети і продавати з мінімальною надбавкою, і тоді жителі області купуватимуть цукор дешевше і відчують, що Полтавська область займає друге місце за кількістю посіву цукрового буряка", - сказав В.ОНИЩЕНКО.