На Вінниччині за добу грибами отруїлись четверо людей

У Вінницькій області протягом 21 вересня грибами отруїлись четверо людей, з них двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області, вчора вночі у Вінницьку міську клінічну лікарню №1 було доставлено з попереднім діагнозом “отруєння грибами” 33-річну жінку та її 10-річного сина. Постраждалі повечеряли зібраними в лісі грибами.

Цього ж дня у Шаргородську центральну районну лікарню були доставлені жителі с. Садківці Шаргородського району – 58-річний чоловік і 10-річна дитина. Напередодні сім’я, назбиравши дикорослих грибів і приготувавши їх вдома, запросила до себе в гості ще одну родину на вечерю. Після вживання грибів двоє людей відчули себе зле і викликали швидку. Стан потерпілих задовільний, вони перебувають у реанімації.