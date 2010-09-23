Україна хоче увійти до сімки найбільших виробників продовольства

Україна має мету увійти до сімки найбільших виробників сільськогосподарської продукції у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, коментуючи оприлюднену у виступі на сесії Генеральної Асамблеї ООН заяву глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, що Україна готова відігравати провідну роль у світі у питанні боротьби із глобальною проблемою людства – голодом.

«Президент України оголосив пріоритетом своєї економічної політики розвиток сільського господарства. І державні інвестиції, заходи з реформування цієї галузі економіки дозволять нам увійти, принаймні, до провідної сімки країн світу за обсягами виробленої сільськогосподарської продукції», - зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також нагадав, що Україна володіє 30% світових чорноземів. Зокрема, це загалом 60 млн. га, 42 з яких необхідно ефективно використовувати.