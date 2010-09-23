Львівська облрада просить скасувати платні послуги для студентів

Львівська обласна рада проголосувала за звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням скасувати платні послуги для студентів.

Про це йдеться у зверненні львівських депутатів, текст якого є у розпорядженні УНІАН.

"Нещодавно було прийнято урядове рішення, яке розширює перелік платних послуг у вищих навчальних закладах. На нашу думку, це рішення створює умови для легалізації корупції в системі вищої освіти", - вважають депутати.

У зверненні зазначається, що 27 серпня Кабінет міністрів України прийняв постанову № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системі освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”, у якій ідеться про суттєве розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами.

"Вищезазначене рішення уряду у випадку імплементації призведе до дестабілізації ситуації у вищих навчальних закладах, зумовлять погіршення доступності до освіти, призведуть до посилення корупції у навчальних закладах, стягування коштів з осіб, які навчаються, на користь навчальних закладів", - вважає Львівська облрада.

Враховуючи це, львівські депутати просять підтримати студентську громаду України в цілому та Львівської області, зокрема, та призупинити дію постанови уряду від 27 серпня, а в подальшому скасувати зазначене рішення.

Також львівські депутати нагадують, що завдяки спільним діям студентських об’єднань України – ГК “Студентський захист”, Національного студентського союзу, Студентського братства і Всеукраїнської ради студентів “антистудентську” постанову торік спочатку було призупинено указом Президента України від 30 квітня 2009 року №285/2009, а потім скасовано постановою Кабміну від 5 червня 2009 року № 603.