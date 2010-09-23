Житлово-комунальні підприємства Рівненщини готові до зими

Усі об’єкти теплового і водопровідно-каналізаційного господарства Рівненщини на 100% готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив на нараді в облдержадміністрації заступник голови ОДА Володимир НОВАК.

За його словами, житловий фонд уже теж підготовлений до зими. На виконання заходів у житловому фонді комунальної власності використано майже 6 млн гривень. Стовідсотково готові до початку опалювального сезону школи, дитячі садки та лікарні, дорожньо-мостове господарство, а також міський електротранспорт, поінформував заступник голови ОДА.

За повідомленням прес-служби ОДА, нині готовність населених пунктів області до зими перевіряють спеціальні комісії, створенні за дорученням голови облдержадміністрації Василя БЕРТАША.