На Київщині проведуть рейдову перевірку місць збирання грибів

Завтра об 11.00 у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області Головне облуправління МНС спільно з працівниками СЕС проведе рейдову перевірку місць збирання та несанкціонованого продажу дикорослих грибів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Київській області, рейдова перевірка проводитиметься з метою масово-роз’яснювальної роботи серед населення щодо збирання та приготування дикорослих грибів.