Митники затримали вантажівку з контрабандним одягом

Митники затримали вантажівку, якою намагалися ввезти в Україну партію незадекларованого взуття, одягу, фарби та аксесуарів виробництва відомих європейських брендів. Вартість контрабанди становить понад 4 мільйони гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, у зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль IVECO з причепом, під керуванням громадянина Польщі. Митників одразу здивувало те, що водій подав документи без реєстраційного номера. В паперах йшлося про те, що вантажівка ввозить на митну територію України черепицю вагою майже 20 тонн. Бетоночерепицю перевозили на замовлення товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого в Київській області.

Під час митного огляду вантажного відділення автомобіля IVECO та причепу до нього, з’ясувалося, що у вантажівці, поряд з бетоночерепицею перевозиться не зазначений в товаросупровідних документах товар – взуття, фарба, одяг та модні аксесуари. Усі речі – виробництва провідних європейських торгових марок.

Митники затримали вантажівку, а експерти місцевої торгово-промислової палати встановили фактичну вартість «модної контрабанди» – понад 4 млн. грн.

Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених статтею 352 Митного кодексу України (приховування від митного контролю). Складено протокол про порушення митних правил.