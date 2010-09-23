На Житомирщині закупівельні ціни на сире молоко підвищилися на 58%

У Житомирській області на ринку сирого молока спостерігається зумовлене сезонним чинником підвищення закупівельних цін.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

За його словами, ціна сирого молока до аналогічного торішнього показника зросла на 58%, станом на 10 вересня молоко в сільгосппідприємствах області купували за середньою ціною 3 тис. грн./т.

М.ДЕЙСАН уточнив, що середня закупівельна ціна молочної сировини по Україні в агроформуваннях складала на кінець вересня 3 тис. 218 грн./т., що значно більше за торішній показник.